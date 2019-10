Brand i villa: Familie og hund nåede ud i tide

SKALBORG:Takket være røgalarm nåede en familie i Skalborg ud af deres røgfyldte hus i rette tid, og beredskabet nåede hurtigt frem og fik slukket ilden.

Branden opstod tirsdag aften i en garage under villaen på Kuhlausvej i Skalborg i det sydlige Aalborg. Ilden opstod i en knallert og bredte sig i garagen, mens røgen begyndte at fylde resten af huset.

Men en røgalarm fik advaret familien i tide, så de alle kunne nå ud i god behold - sammen med familiens hund.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret ved 18.45-tiden og ankom i rette tid til at få slukket flammerne i garagen, inden ilden bredte sig til resten af huset. Garagen er kraftigt skadet af ilden og af sod, mens resten af huset er skadet af røg og sod, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

- Det her er et godt eksempel på, at røgalarmer varsler i god tid, så man kan nå at komme ud - og få hunden med, siger Søren Korsgaard.