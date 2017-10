Brand i vindmøllevinge hos Siemens

AALBORG: En brand i en af de kæmpestore haller, hvor der produceres vindmøllevinger hos Siemens Gamesa i Aalborg, fik mandag tæt ved midnat Nordjyllands Beredskab til at rykke med et fuldt udrykningstog og en større flok brandmænd.

- Der var gået ild i en vindmøllevinge i en vingeform i hal 10 på arealet på Assensvej i Aalborg Øst, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Alarmen lød klokken 23.37.

- Da vi kom derud, havde de sådan set selv fået bekæmpet ilden, så vi sendte røgdykkere ind i den røgfyldte hal, og de kunne konstaterer, at ilden var slukket. Så fik vi slæbt vingen ud med en gummiged, og derefter fik vi sat nogle specielle eksperter fra skadesservice i gang med at måle for klorider. Når der har været plastik og skum, der er brændt, og man hælder vand på, kan det udvikle klorider, der blandt andet ødelægger elektroniske printkort, og i det hele taget er noget giftigt stads, fortæller Anders Brosbøl, der sammen med det øvrige brandmandskab kunne vende tilbage til brandstationen i Aalborg efter et par timers arbejde.

Indsatslederen kender endnu ikke resultatet af eksperternes målinger.

I forbindelse med branden blev både hal 10 og en nabohal evakueret for at sikre, at ingen mennesker kom noget til hverken ved branden eller i forbindelse med den røg, som branden udviklede.

- De havde fint styr på det sikkerhedsmæssige, konstaterer indsatslederen.