Brand på 7. sal: Frygtede den ville sprede sig

AALBORG:Myldretidstrafikken i centrum af Aalborg blev for en stund endnu tættere, da der torsdag eftermiddag udbrød brand i en lejlighed under renovering i en etageejendom på Vesterbro i Aalborg.

Nordjyllands Beredskab modtog alarmen kl. 15.05 og rykkede straks ud med to sprøjter og en stigevogn, og dele af den tæt befærdede vej blev spærret af.

Ilden var opstået omkring en pejs i den ubeboede lejlighed, hvor den havde spredt sig til et hulrum, og på grund af den friske vind var der frygt for, at ilden ville sprede sig, oplyser indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab.

- Der var godt ild i gavlen, og vi var nervøse for, at den ville gå op i tagkonstruktionen og løbe i den lette facade ud mod Vesterbro. Derfor lavede vi en såkaldt knibtang og sprøjtede fra to sider, fortæller Anders Brosbøl.

Kl. 16.30 var ilden under kontrol, og ifølge vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi blev der ikke behov for evakuering af beboere i ejendommen tæt på Almen Kirkegård.

Brandårsagen er endnu ukendt. Det bliver en opgave for politiets teknikere at finde den forklaring.