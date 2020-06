Storbrand på landejendom: Efterslukning kommer til at vare til lørdag

Opdateret klokken 12.06 med oplysninger fra Nordjyllands Politi og indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab og igen 11.43 med seneste opdatering fra Nordjyllands Politi.

KLARUP:Der er brand på en landejendom på Stranderholmsvej i Klarup. Alarmen lød klokken 09.12 fredag formiddag.

Der var massiv røgudvikling på stedet, og Nordjyllands Politi bad i begyndelsen af indsatsen folk om at holde sig væk fra ejendommen. Røgfanen kunne ses helt fra Aalborg, da den var voldsomst.

Karsten Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, oplsyer fredag ved middag, at det hele nu er stilnet så meget af, at man ikke længere opfordrer folk til at gå indendøre, hvis de kan lugte røg.

- Det har jo ikke været en egentlig beredskabsmeddelelse, vi gik ud med. Som sådan var der ikke noget ekstraordinært farligt ved røgen, men røg er ikke sundt, og derfor opfordrede vi selvfølgelig folk til at gå indendøre, hvis de kunne lugte røgen, siger Karsten Højrup Kristensen.

Der står stadig en smule røg op fra brandstedet, men det er ikke ret meget. Vagtchefen vurderer, at efterslukningsarbejdet kommer til at stå på til lørdag morgen/formiddag.

Vi har haft flere opringninger vedr. branden og lugten fra denne. Der er kun ganske lidt hvid røg fra branden tilbage og intet sundhedsskadeligt eller farligt ved røgen. Kan du lugte røg indendøre så luft ud - intet andet. Fortsat god dag til alle. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 26, 2020

Røgfanen gik mod nord og nordvest i retning af Vester Hassing, Stae og Vodskov, men noget af røgen drev også ind over Aalborg, mens den langsomt steg til vejrs.

Nordjyllands Beredskab havde ved 10-tiden 30 mand på stedet, og der er indkaldt forstærkning fra både Støvring og Beredskabsstyrelsen.

- Så vi har snart 50 mand derude, sagde chefvagt Per Vedsted til NORDJYSKE, da branden var på sit højeste.

7











Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der bliver drevet entreprenørvirksomhed på adressen, og ifølge chefvagten kan det være tanke med benzin eller diesel, som er årsag til den massive røgudvikling.

- Men om det præcis er det, og hvad der har forårsaget det, ved vi ikke noget om endnu, siger Per Vedsted.

Indsatsleder Klavs Bojsen fortæller, at der har været flere eksplosioner på ejendommen.

- Der er flere dieseltanke, der er eksploderet, og i en af længerne er der stort oplag af savsmuld. Og herfra har der også været støveksplosioner, som man har kunnet høre, siger han til NORDJYSKE.

Tre ud af fire længer på gården er brændt ned, og det er kun stuehuset, det er lykkedes at redde.

- Det er gået sindssygt stærkt. Da vi ankom var de tre længer overtændte, siger Klavs Bojsen.

Han fortæller, at flammerne er under kontrol, men at der fortsat er en del slukningsarbejde forude før ilden i de mange tons savsmuld er slukket.

I skal ikke være bekymrede

Nordjyllands Politi skrev, at man skulle holde sig inde og lukke døre og vinduer, hvis man kan lugte røg.

- Man skal holde sig ude af røgfanen, som lige nu ser ud til at drive mod nord-nordvest mod Vester Hassing og Vodskov. Hvis man kan lugte røgen, skal man gå ind, lukke døre, vinduer og ventilation, skrev vagtchef Karsten Højrup i en pressemeddelelse.

Der er var ammoniaktanke på gården, men vagtchefen oplyser, at ammoniakken er brændt ud og opfordrede dernæst folk til at bevare roen.

- Vi har fået en del bekymrede opkald fra folk i Nørresundby, Aalborg og andre steder. Derfor vil jeg gerne understrege, at vi nu sammen med beredskabet har situationen under kontrol. Der er styr på branden, og der er ingen ukontrolleret udvikling, skriver han.

Brandvæsen og politi er stadig på brandstedet i Klarup, hvor der arbejdes med brandefterslukning.

Beredskabsstyrelsen assisterer med efterslukningen, som forventes at vare nogen tid.

- Brand årsagen er pt. ukendt, og der foretages efterfølgende brandundersøgelse på stedet for at belyse dette nærmere, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

16





























Se brugernes billeder af den massive røgudvikling her.

Nordjyllands Beredskab oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er meldinger om tilskadekomne.