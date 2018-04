Brand på plejehjem - plejer fik en del røg

HALS: Søndag formiddag blev Nordjyllands Beredskab i Aalborg kaldt til Hals, hvor et brandalarmeringsanlæg var gået i gang på et plejehjem.

Det var på adressen Fjordparken 6, hvor brandfolkene kunne konstatere, at en beboer havde røget i sin seng. Det havde medført, at der gik ild i sengen, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl.

- Ilden havde brændt sig ned gennem madrasserne. Beboeren kom selv ud, fordi der gik en alarm fra det automatiske brandalarmeringsanlæg. Men en plejer på stedet fik rimelig megen røg. Så hun blev kørt til skadestuen til observation for røgforgiftning, fortæller Anders Brosbøl.

Ilden var stort set gået ud, da brandfolkene ankom, så for dem bestod opgaven kun i en smule efterslukning.

- Redningen her var jo det automatiske brandalarmeringsanlæg, så det gør en forskel, at det er installeret i bygninger med mennesker, der ikke er i stand til at evakuere sig selv eller tage vare på sig selv 100 procent, fastslår indsatslederen.