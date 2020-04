Kraftig brand i hus nær rideklub: Hus totalskadet

HALS:Brandfolk fra Nordjyllands Beredskab har lørdag eftermiddag været til stede ved en gårdbrand på Aalborgvej 138, der ligger fire kilometer vest for Hals.

Her var der gået ild i ejendommens stuehus. Ifølge indsatsleder Klavs Bojsen havde flammerne godt fat i huset, da brandfolkene ankom til stedet.

- Huset var rimelig overtændt, da vi kom frem, men ilden var ikke gået gennem taget. Men jeg vil vurdere, at huset er totalskadet, siger Klavs Bojsen.

Brandfolkene måtte bryde hul i taget for at slukke ilden i tagkonstruktionen.

Klavs Bojsen oplyser, at der har været brandfolk fra Hals og Dronninglund samt en tankvogn fra Aalborg for at slukke branden. Samtidig oplyser han, at hovedbranden er slukket, og brandfolkene er i gang med efterslukningen.

Huset var beboet af et ægtepar, men der var ingen mennesker til stede under branden. Til gengæld var der en lille hund i huset, som brandfolkene ikke kunne redde.

Huset deler adresse med Hals Rideklub, men ingen heste var i fare under branden.

Ifølge Klavs Bojsen er brandårsagen stadig ukendt.