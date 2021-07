Brandalarm efter uheld med kørestol

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Beredskab rykkede onsdag middag ud til en ældrebolig i Nørresundby, hvor et automatisk brandalarmeringsanlæg var startet, og hvor personale samtidig kunne lugte røg.

Det viste sig, at røgen kom fra en af ældreboligerne på Vikingevej.

En ældre mand i el-kørestol var kommet til at tænde for en kogeplade i sin bolig, da kørestolen ved et uheld ramte kogepladens knapper.

Det havde manden ikke selv bemærket, og da han lidt senere kom tilbage til sin bolig, kom der røg fra en gryde og pande, oplyser indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet nåede hurtigt frem, fik styr på situationen og luftet ud. Den ældre mand blev tilset af sandhedsfagligt personale, men skulle ikke være kommet noget til trods røgen.

- Et hændeligt uheld, siger Søren Korsgaard om episoden. hvor e-kørestolen ramte knappen, der tændte kogepladen.