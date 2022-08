Brandalarm: Hotel i Aalborg evakueret

AALBORG:Nordjyllands Beredskab rykkede onsdag formiddag ud til hotellet Scandic Aalborg City ved siden af Aalborg Kongres & Kultur Center.

Alarmen lød kl. 09.10, efter at røg havde bredt sig i hotellet. Røgen kom fra brand i et kælderrum.

Da røgen bredte sig til flere etager, blev alle hotelgæster evakueret, og beredskabet sendte røgdykkere ind. Ingen personer skulle være kommet noget til.

Kl. 10 meldte beredskabet på Twitter, at branden er under kontrol.

Vidner fortæller, at der er mange brandbiler og en del politi på stedet onsdag formiddag.

Kirsten Kjær Tilsted spiste morgenmad på hotellet, da brandalarmen lød. Hun troede først, at det var en øvelse - men det var alvor. Foto: Kim Dahl Hansen

To af de evakuerede hotelgæster er Kirsten Kjær Tilsted og hendes mand.

De var ved at spise morgenmad, da alarmen lød ved 09-tiden.

- Vi sad på 2. sal og spiste morgenmad. Så forsvandt lyset, men det kom hurtigt tilbage. Over højttaleren sagde de så, at vi skulle forlade hotellet. Vi kiggede på hunanden og sagde, at det nok var en øvelse, fortæller Kirsten Kjær Tilsted.

Men det var ikke en øvelse - det var alvor.

- Alle folk i morgenmadsrestauranten rejste sig stille roligt og gik ud.

Kirsten Kjær Tilsted roser hotelpersonalet for deres håndtering af evakueringen:

- Der var overhovedet ingen panik. Personalet vidste godt, hvad de skulle gøre, siger hun.

Hotel evakueret

