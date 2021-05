Brandfolk fik travlt: Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere årsag til to brande på kort tid

AALBORG:To brandalarmer på cirka halvanden time gav lidt travlhed hos brandfolkene hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Der var dog ikke tale om voldsomme brande, men de havde alligevel et fællestræk: De opstod begge efter uforsigtig omgang med ukrudtsbrændere.

Det oplyser indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab, der - endnu engang - løfter en advarende pegefinger overfor hus- og haveejere, inden de går i gang med ukrudtsbrænderen.

- De seneste få dages høje solskin gør ukrudtet og græsset og blomsterne i haven knastørre, så sørg nu for at have en vandslange - ja helst en vandslange, hvorfra vandet løber - ved hånden, før ukrudtsbrænderen tændes, lyder opfordringen fra indsatslederen.

Den første melding søndag eftermiddag kom klokken 16.32. Et skur var brudt i brand efter uheldig brug af ukrudtsbrænderen hos en husejer på Holger Drachmannsvej i Skalborg.

- Her var det en snarrådig nabo, der sørgede for at branden ikke bredte sig yderligere, og han reddede samtidig sit eget skur fra at bryde i brand ved at få rigget en haveslangve til og pøset vand på ilden, så vi, da vi nåede frem, hurtigt kunne få slukket det resterende af branden, fortæller Klavs Bojsen.

Blot godt halvanden time senere - klokken 18.06 - lød alarmen så igen. Denne gang var det på Jens Stoffersensvej i Hasseris, at nogle havemøbler gik op i flammer - igen altså efter uheldig håndtering af en ukrudtsbrænder.

Igen måtte en holdleder og fem brandmænd samt indsatslederen, slukningskøretøj plus en i aktion, selv om det også gik hurtigt med at få slukket de flammer.

- De nåede dog at sodsværte et udhæng på villaen, men udhænget var heldigvis af eternit, så ilden havde svært ved at få fat, forklarer Klavs Bojsen, der igen-igen siger:

- Man skal saftsusemig være påpasselig. Brug nu de ukrudtsbrændere med aller største forsigtighed, når det er så knastørt i naturen, lyder opfordringen.