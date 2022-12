Brandfolk kæmper for at få styr over brand i sommerhus

EGENSE:Mandag formiddag blev Nordjyllands Beredskab kaldt til en brand i et sommerhusområde i Egense.

Det er en større brand, som er opstået i et træ-sommerhus på Engparken, oplyser Nordjyllands Beredskab.

- Vi døjer noget med at få styr på branden. Huset er ikke overtændt, men vi er nødt til at få tagplader ned for at kunne bekæmpe branden, som er gået i tagkonstruktionen.

- Det er stadig branden, der har overtaget, siger indsatsleder Nils Eltzholz klokken 10.45.

Selve branden blev anmeldt klokken lidt i 10.

Det er både en carport, et udhus og selv sommerhuset, der er ramt af branden.

- Huset kommer ikke til at være beboeligt bagefter, men om det er totalskadet, kan jeg ikke sige, siger indsatslederen, som har hjælp af 15 brandfolk på stedet.