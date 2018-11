Brandfolk måtte bruge motorsave for at komme ind til brand i hus under opførelse

SDR. TRANDERS: En to-etagers villa, der er under opførelse på Elektravej ved Sdr. Tranders nær Aalborg, blev torsdag aften totalt ødelagt af en voldsom brand.

Branda larmen lød kort før klokken 19, og da Nordjyllands Beredskab nåede frem til stedet var dele af taget overtændt.

– Der har i løbet af torsdagen været arbejdet med at lægge tagpap på husets tag, og det har tilsyneladende tændt ild i tagkonstruktionen til aften. Og det gik rimelig stærkt, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen, Nordjyllands Beredskab.

Under taget var der cirka 40 centimeter isolering af papiruld.

- Der har vi været nødt til at skære hele taget på førstesalen ned med motorsave for at komme ind og slukke ilden under tagpaptaget og i den dampspærre, der også brændte, forklarer indsatslederen, der har haft to mand med motorsave til at klare opgaven.

Huset består af et stueplan med indermure af beton, der endnu ikke er skalmuret, og en overetage i træ. Klavs Bojsen vurderer, at hele førstesalen skal bygges op igen.

Dækket ned til stueetagen var af beton, så derfor er underetagen ikke alvorligt skadet, vurderer indsatslederen.

Stilladserne stod fortsat op omkring murene.

– Vi kunne bruge stilladserne til at komme rundt og ind i bygningen for at klare opgaven, fortæller indsatslederen.

Ved 21.30-tiden forventede han, at der skulle bruges endnu en times arbejde for brandfolkene med at blandt andet efterslukning.

– Vi giver den lige noget tungt skum, så der ikke er ildlommer nogle steder , der kan blusse op igen, siger Klavs Bojsen.

Udover brandfolkene havde Beredskabet en sprøjte og to tankvogne i aktion mod ilden.

– Og så har vi altså lidt usædvanligt haft gang i et par motorsave ved denne lidt specielle brand, fortæller indsatslederen.

Der var ingen til stede i bygningen, da branden brød ud.