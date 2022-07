Brandfolk måtte stå længe og kigge på brand

AALBORG:Det var umiddelbart en lille brand, som Nordjyllands Beredskab rykkede ud til mandag klokken 14.40. Alligevel måtte brandfolkene længe stå og kigge på flammerne uden at kunne gøre noget.

Sagen var, at der var opstået ild i en transformatorstation på en parkeringsplads ved Riihimækivej i Aalborg. Og sådan én pøser man ikke bare vand på:

- Det var ikke en stor brand, men vi kan ikke gøre noget, før vi har forsyningsselskabets garanti for, at strømmen er taget. Ellers får vi lavet vores brandfolk om til grillkyllinger. Strømstyrken er så høj, at den slår tilbage i manden med vandslangen, og så lever han ikke længere. Så sikkerheden har første prioritet, fortalte indsatsleder Bent Pedersen ved 16.30-tiden.

Her var han på vej hjem efter en indsats, der altså havde varet godt halvanden time trods det, at sådan en transformatorstation ikke er voldsom stor.

- Når man ser billeder derfra, tænker man nok, at det er sært, at det kan tage så lang tid med brand i så lille en bygning. Man føler sig også lidt magtesløs, når folk står og kigger på og ikke kan forstå, at vi ikke slukker den. Men det skyldes altså, at det ville være farligt for vores mandskab, fortæller Bent Pedersen.

Indsatsen var i stedet koncentreret om at forhindre ilden i at sprede sig, hvilket lykkedes. Og da først strømmen var koblet fra, tog det kun et par minutter at få slukket ilden.

Det foregik med skum, fordi transformatorstationen var kølet med olie, hvilket gav en kraftig røg.

- Det var en voldsom røg, og på en virksomhed i nærheden måtte de forlade deres kontorlokaler, selvom de havde lukket vinduer og slukket for ventilationen, fortæller indsatslederen.

Ingen personer kom noget til ved branden.

Til gengæld forsvandt strømmen til flere virksomheder i området. Nogle fik strøm igen efter kortere tid, fordi forsyningsselskabet kunne koble strømmen om. Andre måtte vente på, at der blev etableret nødstrøm.

Allerede på vej ud til Riihimækivej vidste indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab, at strømmen var gået - trafiklysene var nemlig gået ud.

Det var dog kun kortvarigt, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi.