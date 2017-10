Brandfolk på svær opgave

NØRRESUNDBY: Nordjyllands Beredskab i Aalborg kom på en kompliceret opgave natten til torsdag.

Ved fire-tiden kom der melding om ildebrand hos korn- og foderstoffabrikken Hedegaard A/S på havnen i Nørresundby.

I forbindelse med pilleproduktion var der opstået ild og kraftig røg i et udsugningssystem, og det blev en vanskelig opgave for brandfolkene. Ild og røg spredte sig nemlig i rørene og op i syv etagers højde.

- Rørene går op til nogle skorstene på toppen af bygningen, og der kom røg ud på alle etager. Det er et indviklet rørsystem, så det blev en stor opgave at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen samtidigt med, at der var masser af røg, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz. Fire røgdykkere blev sendt ind i bygningen, og der blev sprøjtet vand og skum på rørsystemet oppefra for at slukke ilden.

Selvom det var en kompliceret opgave, lykkedes det at kontrollere ilden, så den ikke spredte sig til bygningerne.

Fabrikken har også selv et sprinkleranlæg, som gik i gang, men altså ikke kunne slukke ilden helt. Til gengæld advarede det medarbejderne om ilden.

- De har ikke været evakueret, og der er heller ingen, der har fået røg, siger indsatslederen.