Brandvæsnet hastede til Nytorv: Hvid røg stod ud fra lejlighed

AALBORG:Onsdag eftermiddag modtog politiet og Nordjyllands Beredskab en anmeldes om brand i en lejlighed på Nytorv i Aalborg, da der kom hvid røg ud fra et af lejlighedens vinduer.

- Der kom hvid røg ud fra første sal over Jyske Bank på Nytorv, men vores folk opdagede hurtigt, at der ikke var brand, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Per Jørgensen.

Til gengæld kom røgen fra en røgkanon, som var gået af ved en fejl i lejligheden. Derfor var det ifølge vagtchefen kun nødvendigt med en udluftning for at få røgen ud af bygningen.

Anmeldelsen om branden kom kort før klokken 16.30, men allerede efter få minutter på Nytorv, hvor lejligheden over Jyske Bank blev undersøgt, kunne brandfolkene vende tilbage til stationen.