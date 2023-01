Brdr. Prices nordjyske restaurant er lukket

AALBORG:Aalborg-restauranten, der har navn efter to af Danmarks kendte madskribenter og kokke Brdr. Price, er lukket permanent. Det fremgår af et opslag på restaurantens dør.

Så sent som nytårsaftensdag gav de to brødre - James og Adam - ellers på restaurantens Facebooksider en hilsen, hvori det fremgik, at de glædede sig til selve nytårsaften og til "at se dig i det nye år". Det gælder så altså ikke i Aalborg.

Ifølge opslaget på restaurantens dør, så er det dog ikke sikkert, at lukningen i Aalborg er permanent.

Det bekræfter salgs- og marketingschef Marlene Rovsing.

Af opslaget fremgår det nemlig, at restauranten har haft en del henvendelser på større selskaber, men at lokalerne på C.W. Obels Plads ikke egner sig til den type selskaber, og at man derfor leder efter nye lokaler, der kan klare den slags forespørgsler.

Opslaget på restaurantens dør, der fortæller, at restauranten ikke åbner som planlagt i januar. Foto: Henrik Bo

- Vi har længe haft henvendelser fra folk, der var interesserede i at holde lidt mere lukkede selskaber, hvor de kunne være sig selv - det har været barnedåb og runde fødselsdage - men det har vi måttet sige nej til. Derfor har vi længe ønsket at finde nye lokaler, der kunne honorere disse ønsker, og det er hovedbevæggrunden til, at vi har valgt at lukke restauranten nu, forklarer salgs og marketingchef Marlene Rovsing, Brdr. Prices Restauranter.

Strategisk har restauranten så valgt at overstå december med jul og nytår og så vente med lukningen til her i første kvartal, der traditionelt ikke byder på så mange restaurantbesøg som resten af året.

- Netop fordi vi ikke har lokalerne til større selskaber, så har der ikke været mange bookninger, som vi har måttet aflyse i forbindelse med, at vi har lukket restauranten i Aalborg. Aflysningerne har kunnet tælles på en hånd, siger salgs- og marketingschefen.

Foto: Henrik Bo

Endnu er nye lokaler altså ikke fundet, men hvis de rette lokaler kommer på markedet, er det altså en mulighed, at Brdr. Price åbner igen i Aalborg.

Foreløbig lægger de to brødre stadig navn til restauranter i Herning og to i København - en i Tivoli og kædens førstefødte, der åbnede for 11 år siden i Rosenborggade.

Det er dog ikke udelukkende søgningen efter nye lokaler, der har ført til lukningen.

Opslaget skriver også om, at "Grundet tiderne og konjunkturerne", så er restauranten lukket i sin nuværende form.

Efter et okay år 2019 med et overskud på knap en halv million kroner, så har selskabet bag restauranten i Aalborg hvert af de to følgende år tabt knap 1,5 millioner kroner, og med udgangen af det seneste regnskabsår 2021 var egenkapitalen negativ med godt 2,3 millioner kroner, fremgår det af regnskaber indsendt til CVR - det centrale virksomhedsregister.

- Vi har da også mærket de stigende råvare- og energipriser. Men vi har samlet set fortsat en sund økonomi i selskabet bag restauranterne, og det er altså primært ønsket om at finde bedre lokaler, der gør, at vi nu har lukket restauranten i Aalborg, understreger Marlene Rovsing.