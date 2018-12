Breve og julekort sprængt i stumper og stykker - har du lagt et brev i denne postkasse?

GISTRUP: Sent fredag eller natten til lørdag blev der begået hærværk på en af PostNords røde postkasser - nemlig den, der hænger hos SuperBrugsen på Nøvlingvej i Gistrup ved Aalborg.

Postkasse blev sprængt i stykker med et kanonslag eller lignende, og det gik hårdt ud over indholdet af breve og julekort. Ja, endda en julegave i form af en bog.

– Eller det er en halv bog nu, lyder det fra brugsuddeler Mikkel Olesen.

Han sørgede for at få indsamlet de sørgelige rester af breve, og de lå ikke kun ved brugsen.

– En kunde gjorde mig opmærksom på, at der lå noget i tunnelen under Nøvlingvej. Og det hentede vi ind. Men det havde regnet rigtig meget, og brevene var sprængt i småstykker. Så alt var ødelagt, fortæller Mikkel Olesen.

Han anslår, at der var stumper af cirka 10 breve og heriblandt et par julekort i tunnelen.

Den pågældende postkasse blev tømt ved 10-tiden fredag, så hærværket er altså gået ud over indhold, der er lagt i postkassen efter dét tidspunkt.

Idet gerningsmanden eller -mændene har brugt tid på at tage noget af postkassens indhold med sig ned i tunnelen, er der mistanke om, at de har ledt efter værdier og i så fald stjålet disse.

– Det kan vi jo desværre ikke vide noget om. Så vi kan kun opfordre folk til at være opmærksomme på, om deres breve når frem til modtageren, lød det i en kommentar fra PostNord lørdag.

I øvrigt har PostNord sat en ekstra lås på cirka halvdelen af postkasserne rundt om i landet, så de ikke kan åbnes helt så meget her op til nytår. Dermed er det sværere at putte fyrværkeri i dem. Denne metode har nedbragt omfanget af hærværk - men postkassen ved SuperBrugsen i Gistrup var ikke sikret på denne måde.

– Vi er utrolig kede af, at det er sket. Det er ærgerligt, for det går jo ud over folks post, lyder det fra PostNord.

PostNord dækker ikke breve og små pakker, der lægges i de røde postkasser. Skal man sende ting af en vis værdi, skal man benytte pakkepost.