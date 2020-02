Brian har fundet beviset: Der var straffespark til AaB

FODBOLD:AaB kunne strække armene over hovedet og juble over en hårdt tilkæmpet sejr over Brøndby søndag aften, hvor rivalerne fra vestegnen blev sendt hjem med et 3-2 nederlag i bagagen.

AaB kom foran 2-0 inden Brøndby udlignede, og der skulle et omdiskuteret straffespark til at sikre AaB-sejren.

Og netop straffesparket gav anledning til diskussion hjemme i stuerne og på sociale medier.

Brian Thuesen er dog ikke i tvivl. Der var straffespark til AaB.

Prøv at se billedet her. Bolden ligger på pletten. AaB’er med kort aftræk til skud. Forsvaret står uden for feltet. Målmanden på stregen.



Det er klare tegn på, at der er straffespark 😂😂😂. pic.twitter.com/RXmhnldzRi — Brian Thuesen (@brianthuesen) February 23, 2020

Udover Brian, var der dog ikke mange, der var enige i Mads Kristoffer Kristoffersens straffesparkskendelse.

Der findes ét menneske i verden, som så det straffe. Uheldigvis var det ham med fløjten - Mads Kristoffer Kristoffer Kristoffer Kristoffer Kristoffersen 🙄👍🏼 Han er, om muligt, dummere end bomben i Stratego 🤦🏼‍♂️ #AaBBIF — Alexander Sørensen (@XanderSorensen) February 23, 2020

Det ligner ikke et straffe, men jeg klager ikke #aabbif — Mark Norup (@mark_norup) February 23, 2020

Men straffesparket blev dømt, og det endte med tre point til AaB. Og det var der selvfølgelig stor tilfredshed med blandt AaB-fansene.

Klasse af de røde og smuk kulisse med Vesttribunens 25 års jubilæum 🔴 #AaBBIF #vesttribunen25år https://t.co/fmAYAH67EA — Lasse Frimand Jensen (@LasseFJaalborg) February 23, 2020

Hold kæft en kamp!! Vesttribunen er satme blevet flot!!🔴⚪️🔴⚪️#sldk #AaBBIF — Patrick Olsens Søn🔴⚪️ (@williamjoh123) February 23, 2020

Og der var også ros fra klubben til tilskuerne.

Og efter kampen var der også kærlighed fra tilskuerne til en gammel kending.