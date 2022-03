Brødre kaster sig ud i vanvittigt projekt - kan vinde hus til to millioner

AALBORG:Drømmer du om at indrette dit helt personlige fristed - og samtidig vinde et sommerhus til 2 millioner kroner? Det var et brødrepar fra Aalborg ikke sen til at sige ja til, da muligheden bød sig.

Derfor valgte Bashar Shahmorad at melde sig selv og broderen Haider Shahmorad til programmet Sommerdrømme, som netop har haft sæsonpremiere på TV 2.

De to brødre blev netop færdige med hver deres uddannelse. Haider kan nu kalde sig civiløkonom (t.h.), mens Bashar er civilingeniør (t.v.). Foto: Simon Ravnsbæk/TV 2

Gennem seks uger slider de to brødre med skruemaskinen og malerpenslen og forvandler et sommerhus på Lolland til deres eget.

- Jeg må være helt ærlig og erkende, at jeg ikke engang havde set Sommerdrømme. Vi tænkte egentligt bare; hvorfor ikke? siger Bashar Shahmorad.

Lille erfaring - men god timing

Timingen var nemlig helt perfekt, da begge brødre netop havde afsluttet deres kandidatuddannelser som civilingeniør og civiløkonom, da programmet skulle optages, og de derfor begge kunne tage seks uger ud af kalenderen.

Med begrænset erfaring i byggeprojekter drog Aalborg-brødrene til Lolland.

- Vi har en meget begrænset erfaring med at renovere en lille butik. Det kunne hurtigt mærkes, at vi i stor grad manglede erfaring i forhold til større projekter, siger Bashar, der især synes det var udfordrende at bygge sommerhusets terrasse.

Lolland var ikke særlig orientalsk

Det var ikke kun byggefagligt, at brødrene undervejs mødte problemer. For på indretningsfronten havde de besluttet sig for at bringe deres egen mellemøstlige baggrund i spil og køre en orientalske/skandinaviske stil.

- I første program finder jeg et broderi i en genbrugsbutik, som jeg syntes var vildt flot. Det gad Haider simpelthen ikke skulle med, selvom jeg insisterede på, at det var flot. Set i bakspejlet forstår jeg ikke, hvorfor jeg ville have det. Det er slet ikke os, griner Bashar Shahmorad.

Der bliver knoklet igennem for at nå at aflevere rummene til tiden. Foto: Simon Ravnsbæk/TV 2 Foto: Simon Ravnsbæk/TV 2

Men der var langt imellem de ting, der kunne skabe den hyggelige, orientalske stemning på Lolland.

- Sagen var den, at der ikke var noget som helst orientalsk at finde i hele Lolland. Der var ikke tid til at få bestilt ting hjem, inden vi skulle aflevere rummene. Så allerede der var det utroligt frustrerende ikke at kunne udleve vores vision, siger Bashar Shahmorad.

Gennem de seks uger har brødreparret om muligt lært hinanden endnu bedre at kende.

- Det har klart styrket vores bånd, og selvom der var mange ting, vi kunne blive uenige om undervejs, var vi også gode til at gå på kompromis og samtidig erkende når man har “taget fejl”, siger Bashar Shahmorad.