Brødre på bytur: Frygtede den ene var faldet i havnen

AALBORG:Frygten for at en yngre mand var faldet i vandet i Aalborg Havn nær Jomfru Ane Park eller havnebadet fik søndag morgen den helt store udrykning til at ske med politipatruljer, ambulance og mandskab fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

To brødre havde været på bytur i Aalborg. En af dem skulle angiveligt på toilet og brugte toilettet ved havnebadet. Da han kom ud derfra var broderen forsvundet. Det fik den første bror til at frygte, at broderen var faldet i vandet i havnen.

Han ringede derfor 112. Alarmen lød klokken 05.19.

- Vi rykkede med otte mand, båd og en dykker, fortæller indsatsleder Jesper Rasmussen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Redningsbåden blev sat i vandet ud for Musikkens Hus, og der blev søgt på kryds og tværs ud mod sejlrenden, ligesom beredskabets folk med lommelygter fra kajen afsøgte strækningen fra havnebadet til Musikkens Hus, men heller ikke fandt noget.

Så efter omkring en times tid blev eftersøgningen indstillet.

- Det viste sig, at den forsvundne bror havde ringet til sin far cirka 12 minutter efter, at alarmen lød på 112, og så kunne han jo ikke være faldet i vandet før alarmtidspunktet, forklarer Jesper Rasmussen.

Der forlyder endnu intet om, hvorvidt den angiveligt forsvundne bror er fundet.

