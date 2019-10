Brødre på bytur: Frygtede den ene var faldet i havnen

AALBORG:Frygten for at en yngre mand var faldet i vandet i Aalborg Havn nær Jomfru Ane Park eller havnebadet fik søndag morgen den helt store udrykning til at ske med politipatruljer, ambulance og mandskab fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

To brødre - en 37-årig og en 25-årig mand havde været på bytur i Aalborg. Den 37-årige skulle på toilet og brugte toilettet ved havnebadet. Da han kom ud derfra var den 25-årige bror forsvundet. Det fik den 37-årige til at frygte, at broderen var faldet i vandet i havnen.

Han ringede derfor 112. Alarmen lød klokken 05.19.

- Vi rykkede med otte mand, båd og en dykker, fortæller indsatsleder Jesper Rasmussen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Redningsbåden blev sat i vandet ud for Musikkens Hus, og der blev søgt på kryds og tværs ud mod sejlrenden, ligesom beredskabets folk med lommelygter fra kajen afsøgte strækningen fra havnebadet til Musikkens Hus, men heller ikke fandt noget.

Så efter omkring en times tid blev eftersøgningen indstillet.

- Det viste sig, at den forsvundne bror havde ringet til sin far efter, at alarmen lød på 112 var gået, og så kunne han jo ikke være faldet i vandet før alarmtidspunktet, forklarer Jesper Rasmussen.

Hos Nordjyllands Politi bekræfter vagtchef Mads Hessellund, at politiet klokken 06.38 fik en opringning fra et familiemedlem, der kunne oplyse, at den 25-årige var i god behold.

- Vi havde også en hundepatrulje på havnen til at afsøge området, men de to brødre var altså blot blevet væk for hinanden. Og med opringningen fra familiemedlemmet kunne vi lukke sagen og afblæse eftersøgningen, lyder det fra vagtchefen.