Brødsgaard: En stor luksus, at Søren bliver

HÅNDBOLD: Et prominent nordjysk håndboldnavn gør sin entré i EH Aalborg, når Karen Brødsgaard i næste sæson bliver cheftræner i klubben.

Den tidligere landsholdsspillers ankomst betyder, at klubbens nuværende cheftræner Søren Fisker bliver assistent.

- Rollefordelingen kommer til at være meget lige, og for mig er det bare en stor luksus, at Søren har lyst til at blive her. Han kender pigerne rigtig godt og har selvfølgelig et stort indblik i, hvad vi skal holde fast i, og hvad vi måske skal forsøge at bygge på, siger Karen Brødsgaard.

For Søren Fisker er der heller ingen betænkeligheder ved at træde et skridt tilbage.

- Jeg har en forventning om, at vi bliver et team, der kommer til at arbejde rigtig tæt sammen. Karen har det sidste ord, hvis der skal træffes en beslutning, men for mig betyder titlen ikke det store. Jeg kommer stadig til at være ligeså engageret og passioneret omkring mit arbejde i klubben, siger Søren Fisker.

EH Aalborg ligger i øjeblikket på en komfortabel førsteplads i 1. division, og derfor forventer Karen Brødsgaard også, at hun kommer til at træne et hold i den bedste række.

- Alt kan jo selvfølgelig ske, men som det ser ud nu, og som jeg har set holdet spille, tør jeg næsten godt kalde EH Aalborg et ligahold fra næste sæson, men uanset hvad er jeg klar til at bakke op om det her projekt. Om det så bliver i ligaen eller i 1. division, siger Karen Brødsgaard.