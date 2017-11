Brugs atter åben efter musebesøg

GISTRUP: Over middag fredag kunne SuperBrugsen i Gistrup meddele, at butikken atter er åben for kunder.

Tirsdag i denne uge måtte der lukkes ned af hensyn til fødevaresikkerheden, fordi personalet havde set en mus i butikken.

Et skadedyrsfirma fangede musen og fandt ikke spor efter flere af de små, uønskede kunder. Men forud ventede nogle dages grundig rengøring af såvel butik som lager.

Fredag formiddag var der endnu lukket, men over middag kunne brugsuddeler Mikkel Olesen oplyse via Facebook, at dørene atter blev slået op.