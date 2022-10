Brugs holder lukket, mens ubuden gæst jagtes

ULSTED:Fredag måtte Dagli'Brugsen Ulsted, Aalborg Kommune, lukke på grund af en "kraftig mistanke" om skadedyr. Det oplyser butikken selv på sin facebookside.

Mistanken går på, at en mus har haft held til at komme indendøre, og det har udløst noget af en jagt. Der er opstillet 100 musefælder, og desuden får butikken hjælp fra en hund, der har forsøgt at snuse sig frem til den ubudne gæst. Lørdag formiddag var det endnu ikke lykkedes at fange musen, og butikken må fortsat holde lukket.

"Rengøring er bestilt til i morgen (søndag, red.), så den er klar til at rykke ind, hvis alt flasker sig", skriver Dagli'Brugsen Ulsted på Facebook.

Her præciseres det også, at der ikke er mistanke om, at den ubudne gæst skulle være en rotte.

Efter en professionel rengøring skal Fødevarestyrelsen sige god for, at butikken atter kan åbne, men lørdag vides det altså ikke, hvornår det kan ske.

Kunder, der skulle have afhentet medicin, kan hente det på Hals Apotek.