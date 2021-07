Brugte falske penge i nattelivet: Nu er han dømt

AALBORG:En 23-årig nordjysk mand er ved Retten i Aalborg blevet idømt tre måneders betinget fængsel for en aften tilbage i juni 2019 at have brugt en falsk 50 euro-seddel til at betale entré i et af det aalborgensiske nattelivs forlystelsessteder.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Søren Riis Andersen.

Senere samme aften forsøgte den 23-årige at bruge en falsk 100 euro-seddel til at betale for en øl. Det blev dog opdaget, og politiet blev tilkaldt. Ved en efterfølgende visitation af manden viste det sig, at han havde hele 1250 euro i falske sedler på sig. Det svarer til godt 9.000 danske kroner.

Den kendsgerning fik dog ikke den 23-årige til at tilstå i retten. Han nægtede sig skyldig med henvisning til, at han havde taget pengene hos en bekendt, og at han ikke havde fattet mistanke om, at pengene skulle være falske. Dermed afviste han også at have været med til at fremstille sedlerne

- Det var der dog ingen tvivl om, at sedlerne var falske, hvis man blot kastede et enkelt skarpt blik på sedlerne. Samtidig ville han også have fået en noget hårdere straf, såfremt vi kunne have bevist, at han også selv havde fremstillet de falske penge, fastslår Søren Riis Andersen.

Udover brugen af de falske euro-sedler var den 23-årige, der ikke tidligere var straffet, også tiltalt for en række andre forhold - blandt andet et par forhold om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, en overtrædelse af et opholdsforbud på en bestemt adresse, spirituskørsel og et indbrud, hvor han havde stjålet et lysarmatur, en boremaskine og en hækkeklipper.

Selv om den 23-årige altså nægtede sig skyldig i de seks forhold, så valgte han at modtage dommen på de tre måneders betinget fængsel.