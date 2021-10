Brugte kniv og slagvåben: Indkøbsvogn fældede voldsmand

AALBORG:Det var en indkøbsvogn, der afslørede en 29-årig mand, der forleden blev idømt et års fængsel for vold ved Retten i Aalborg. Hans 27-årige kammerat fik et år og tre måneder for vold i gentagelsestilfælde.

Begge var anklaget for at have stukket to 22-årige mænd med kniv, slået dem med knytnæveslag og slagvåben, mens den ene også var blevet påkørt med en indkøbsvogn. Den ene af de to blev stukket i ryggen - den anden i halsen. En 19-årig lillebror til den ene af de to var også blevet tildelt flere slag.

Ifølge første forklaring havde den 29-årige dog slet ikke været på gerningsstedet på Saltumvej i Aalborg Øst om aftenen 15. april.

- Han havde dog ikke nogen god forklaring på, hvorfor hans DNA blev fundet på den indkøbsvogn, der var fundet på gerningsstedet, som et vidne også havde set blive brugt under overfaldet. Den blev fundet et godt stykke fra Fakta og hundene fandt frisk fært på den, fortæller anklager hos Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Desuden havde den 29-årige også svært ved at forklare, hvad hans bil lavede på stedet. Først lød det, at den var lånt ud til den 27-årige, mens han dagen efter overfaldet også havde meldt den brugsstjålet.

- Men på tidspunktet for anmeldelsen var han blevet set selv køre i bilen, fortæller anklageren.

Den 27-årige erkendte fra start af at have været på stedet og at han havde været i noget tumult, men nægtede at skulle have stukket med kniv.

- Men retten valgte altså at tilsidesætte begge forklaringer, fortæller Thomas Klingenberg.

Det endte da også med, at begge erkendte at have været på stedet, hvor de angiveligt havde aftalt at mødes de to andre for at få afgjort en strid om en skade på en bil i Reberbansgade et par dage forinden.

- At det var to grupperinger, der havde aftalt at mødes blev også afspejlet i dommen, som formentlig havde været hårdere, hvis der var tale om fuldstændig umotiveret angreb, vurderer Thomas Klingenberg.

Begge tiltalte valgte at modtage dommen.