Brugte økse til hærværk mod politistation og trusler mod betjent

AALBORG:I 2018 begik en 53-årig mand hærværk på politistationen i Jyllandsgade i Aalborg flere gange, lavede omfattende hærværk på biler hos en bilforhandler tæt på politistationen og truede en betjent med en økse, da politiet ville anholde ham.

Onsdag blev manden så idømt en behandlingsdom. Sagen har været lang tid undervejs, fordi manden i en længere periode ikke havde fast bopæl, og derfor var svær at finde, oplyser anklager Majbrit Bak.

Den 53-årig begik hærværket hos politiet og bilforhandlere fra juli til november 2018. Det var i forbindelse med hærværket hos bilforhandleren, at politiet kom på sporet af ham.

Derfor tog betjente hjem til manden, men da han åbnede døren havde han en økse i hånden og gik frem mod betjentene.

De reagerede ved at trække deres tjenestevåben og beordrede den 53-årige til at smide øksen, hvilket han gjorde, fortæller Majbrit Bak.

I retten forklarede manden dog, at han ikke ville true med øksen, men at han havde den i hånden, fordi han ville smide den ud, fortæller anklageren.

Økse brugt til hærværk

Det viste sig, at den samme økse formentlig var blevet brugt til hærværket på både politistationen og bilforhandleren.

Det viste overvågningen fra politistationen blandt andet - og på videoen kunne man også se, at gerningsmanden havde en karakteristisk rygsæk, der var magen til en rygsæk, der blev fundet i mandens lejlighed, fortæller anklageren.

Den 53-årige erkendte også et tilfælde af hærværk mod politistationen.

Det var dog langt fra de eneste forhold, som manden blev dømt for. Han blev også dømt for i 2019 at have truet en togkontrollør, som han mente havde kigget ondt på ham.

Derudover blev han dømt for en række butikstyverier.

Han valgte at modtage dommen.