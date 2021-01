Brune værtshuse i symbolsk aktion: Vi er her stadig

AALBORG:- Sidder på et værtshus.

John Mogensens populære dansktophit har lydt fra jukebokse i mange værtshuse landet over. Men det er ved at være længe siden.

Jukebokse er slukket, værtshuse lukket. Her sidder ikke nogen, for Danmark er stadig delvist nedlukket på grund af corona-pandemien.

Men i dag, fredag, kommer der igen liv i mange af landets såkaldt "brune værtshuse" - værtshuse med mørke træstole, jukebokse, raflebægere, dartskiver og stemning som i gamle dage.

Tænder lys

En lang række af de værtshuse vil fredag eftermiddag tænde lys. Ikke en genåbning, men en fredelig happening - en påmindelse om, at de stadig findes trods coronakrise, nedlukning og hårdt presset økonomi.

Et af værtshusene er "Munken" på Absalonsgade i Aalborgs vestby. Her sættes tændt stearinlys i vinduet fra kl. 16.

- Men selvfølgelig tager vi ikke imod gæster. Lyset er for at vise, at vi kæmper hårdt, stadig er her og savner vores kunder, siger Rikke Tøt, der plejer at servere i Munken.

- Vi har det hårdt. Alle i branchen kæmper for at holde næsen over vandet, understreger hun.

4 Stamgæsterne er der ingen af ved bordene, konstaterer Rikke Tøt. Foto: Henrik Bo

Ingen traktorer

Munken har eksisteret i over 40 år og har siden 2016 været ejet af Nicolaj Rasmussen.

For ham er fredagens markering med tændt lys en stilfærdig påmindelse til borgere og politikere om at bakke op om værtshusene.

- Vi har jo ikke en masse traktorer, så vi kan køre til Christiansborg for at demonstrere. Det her blive stille og roligt. Ikke noget med, at nogen skal lukkes ind, siger værtshusejeren.

Selv om Munken er midlertidigt lukket, har både han og Rikke stadig kontakt med flere stamkunder via mail og telefon. Kunderne savner også dem.

- Når vi engang må have lov til at slå dørene op igen, så har hele branchen brug for at få nogle likvider ind. Hvis man kunne gemme sit festhumør, indtil vi må åbne igen, og så komme ned og spendere nogle penge, vil vi være lykkelige, siger Nicolaj Rasmussen.

Klar med kolde pilsnere

Samme håb har mange af landets andre brune værtshuse, som også deltager i markeringen fredag med tændte lys. Det fremgår af Facebook-gruppen "Støt de brune værtshuse" med omkring 10.000 medlemmer.

Sammen med kunderne glæder værtshusene sig til, at de igen kan åbne dørene, knappe øl op tænde for jukeboksen.

- Og jeg skal nok sørge for, at øllene er kolde, lover Nicolaj Rasmussen.