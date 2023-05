Brutal vold filmet: Skar i sovende mand

AALBORG:Overvågningsvideo har nu skabt større klarhed over, hvad der skete ved hovedbiblioteket på Rendsburggade i Aalborg natten til onsdag.

Ifølge anklager Christian Jacobsen fra Nordjyllands Politi kan man på videooptagelser fra stedet se, at en mand dukker op, bukker sig ned og begynder at skære en sovende mand i hovedet. Enten med en kniv eller muligvis glasskår fra en knust flaske.

Manden, der sov på gaden, blødte kraftigt, efter han blev skåret. Da han rejste sig op, blev han sparket, viser videooptagelserne. Gerningsmanden stak derefter af.

Politiet fik anmeldelse om den blodige vold kl. 01.20 natten til onsdag.

Knust vodkaflaske

Offeret - den 43-årige mand - havde fået dybe rifter fra øret, og han blev bragt til skadestuen på Aalborg Universitet. Han er siden udskrevet.

Manden har fortalt politiet, at han blev skåret i hovedet med glasskår fra en knust vodkaflaske.

Politiet mener, at der i forvejen var en "relation" mellem de to mænd, og politiet fik tip om, at gerningsmanden kunne findes i Jomfru Ane Gade.

Kort efter blev en 37-årig hjemløs mand anholdt på en beværtning i forlystelsesgaden. Politiet mener, at det var ham, der stod bag den grove vold mod den 43-årige.

Medbragte hobbykniv

Den 37-årige blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg onsdag, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Den 37-årige sagde ved grundlovsforhøret, at han ikke kan huske, hvad der skete, men han nægtede sig skyldig i volden. Han havde en hobbykniv på sig, da han blev anholdt, ifølge anklageren.

Den 37-årige kærede ikke fængslingskendelsen.