Ung mand skudt i ansigtet med luftpistol

AALBORG:Onsdag blev 49-årige Jesper Poul Ringberth samlet idømt tre år og 6 måneders ubetinget fængsel.

Han blev dømt for grov vold ved at have slået en 29-årig mand flere gange i hovedet og skudt ham 7-8 gange med en luftpistol, så den unge mand fik et blyhagl i ansigtet.

Den 49-årige blev desuden dømt for besiddelse af narko og opbevaring af pistol med tilhørende magasiner og skarp ammunition, en polsk riffel og forskellige våbendele.

Der var tale om besiddelse af 25 gram heroin, omkring 9 gram kokain og 250 gram hash.

Det løb løbsk

Han erkendte i retten at have slået og skudt den 29-årige mand i ansigtet 7-8 gange med en luftpistol 17. juni. Men han overvejer nu, om han vil anke dommen.

Han fortalte, at den 29-årige var en af hans bekendte, som ind imellem kom på besøg hos ham. Ifølge den 49-årige havde den 29-årige stjålet penge fra ham, og det reagerede den 49-årige voldsomt på.

- Han startede med at give ham en albue i hovedet, slog ham, og så løb det løbsk, for så skød han ham, siger anklager Thomas Klingenberg.

Fra den 29-årige ankom til lejligheden, og til politiet mødte op på adressen, gik der omkring 24 timer.

- Politiet fik et tip om, at der skulle befinde sig en person i lejligheden, der havde fået tæv og var slemt tilredt, siger Thomas Klingenberg.

Forsøgte at sluge heroin

Da politiet kørte ud til lejligheden, blev den 49-årige anholdt, og den 29-årige blev kørt med ambulance til skadestuen, hvor man ved en scanning fandt hagl i hans ansigt.

Samtidig undersøgte politiet lejligheden og fandt narko.

- Han forsøgte faktisk at sluge en klump af heroinen, da politiet brasede ind. Det lykkedes gudskelov ikke, siger Thomas Klingenberg.

Politiet fandt også våben i et kælderrum.

Den 49-årige erkendte at have været i besiddelse af narko og våben, men ikke med henblik på videresalg.

Manden er tidligere dømt flere gange for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og narkosalg, men ikke for vold, fortæller anklageren.

Manden er fortsat fængslet efter dom.