Slået med økse og kølle - men vil ikke sige et ord

NØRRESUNDBY:Fire mænd i alderen 26 til 28 år er ved Retten i Aalborg blevet idømt fængselsstraffe for brutal vold med brug af økse og baseballkølle.

6. januar 2022 overfaldt de en 27-årig mand foran Stationsvejens Kiosk på Stationsvej i Nørresundby. Det skete omkring kl. 17.30.

En overvågningsvideo blev afgørende bevis, da den unge mand, der blev overfaldet, ikke ville sige et ord om sagen. Efter overfaldet stak han af, inden politiet nåede frem. Og han ville heller ikke vidne i retten.

Hvad videoen viste

De fire overfaldsmænd blev anholdt kort efter overfaldet, og torsdag blev de alle dømt for sammen at have begået volden. De nægtede sig skyldige, og deres offer mødte ikke i frem i retten.

De fire mænd blev dømt på baggrund af videooptagelserne fra stedet, oplyser anklager Peter Boesen fra Nordjyllands Politi.

På overvågningsvideoen kan man se, at en bil kom kørende, hvorefter fire mænd steg ud og overfaldt en mand på gaden foran kiosken.

Op mod 15 kølleslag

De slog og sparkede ham i hovedet og på kroppen, og han blev også slået med en baseballkølle og den flade ende af en økse. Angiveligt blev han slået op mod 15 gange med køllen, oplyste Nordjyllands Politi efter overfaldet i 2022.

Kort efter overfaldet stoppede politiet den bil, mændene kørte væk i. Politiet fandt kølle og økse, og de fire blev alle anholdt og varetægtsfængslet.

Næppe tilfældig gadevold

Selv om politiet ikke ved, hvorfor manden på gaden blev overfaldet, ser det ikke ud til at være tilfældig vold mod en tilfældig person.

Alle kendte hinanden i forvejen og havde angiveligt haft nogle uoverensstemmelser forinden, lød meldingen fra Nordjyllands Politi i 2022.

- Men vi ved ikke, hvad de uoverensstemmelser nærmere går ud på, sagde politikommissær Kenneth Rodam dengang til Nordjyske.

Her er dommene

Torsdag var dommens dag for de fire tiltalte i sagen.

To mænd på henholdsvis 26 og 28 år blev hver idømt fem måneders ubetinget fængsel, mens en 27-årig mand blev idømt et halvt års ubetinget fængsel - inklusiv en tidligere reststraf. Den fjerde af mændene - han er 28 år - fik en delvist betinget dom på fem måneders fængsel. Straffen er udstået, da han var varetægtsfængslet i et par måneder.

Tre af mændene modtog deres domme, mens den fjerde overvejer at anke sin dom.