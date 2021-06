Bryllups-succes fortsætter i Aalborg: Sådan bliver du bliver gift i kirken på under en time

AALBORG:Det er ikke alle, der er til enten rådhusbryllup eller det helt store kirkelige ritual. Det har de opdaget i Vor Frue Kirke i Aalborg, hvor de har stor succes med at lave dage, hvor de tilbyder drop-in-bryllupper.

Her kan man møde op i kirken og blive gift på en time.

På den måde får man et kirkebryllup, mens man slipper for meget af planlægningen.

Vor Frue har lavet et koncept, hvor man møder op og ud fra en afkrydsningsseddel vælger, hvordan ens vielse skal være.

- Der er en spiseseddel, som man f.eks. kender det fra Bones, hvor man kan krydse af i, om man vil gå ind til orgelmusik eller What a wonderful world og om man vil synge salmer eller moderne sange, siger sognepræst Sophie Nordentoft til Nordjyske.

- Vi er to præster på. Først har man en halv time, hvor man gennemgår vielsesritualet og taler sammen. Al smalltalk er skåret fra. Det handler om ægteskab og kærlighed, og så taler vi om, hvilken betydning kirken har. Er det bare en ramme eller er det indholdet, der er i fokus, siger Sophie Nordentoft.

Herefter har parret en halv time i kirken, hvor en organist og en sanger, synger de sange, som parret har valgt, mens en præst står for vielsen.

Og efter en halv time forlader parrene kirken som ægtefolk, mens der gøres klar til de næste i rækken.

Konceptet har været så stor en succes, at langt over halvdelen af bryllupperne i Vor Frue er drop-in vielser.

- Sidste år havde vi 77 bryllupper og jeg tror, at 50 var drop-in, siger Sophie Nordentoft.

Udvander ikke konceptet

Drop-in bryllupperne bliver tilbudt på forskellige fastsatte datoer - og fredag var det muligt for par at møde op og blive viet i kirken.

Og ifølge sognepræsten taler konceptet lige ind i den tid vi er i.

Hun oplever, at parrene gerne vil have det kirkelige ritual, men er steder i deres liv, hvor de gerne vil have det mere enkelt. Hvor ønsket om den store fest med limousine og forsamlingshus ikke er det, de drømmer om.

Men det betyder ikke, at de ikke ønsker det kirkelige ritual.

- Vi er i en tid, hvor vi godt kan lide de mere uformelle højtider. Der må gerne være traditioner - og det siger parrene også, men det skal være moderne, mere enkelt og tilgængeligt, siger Sophie Nordentoft.

Hun har oplevet, at drop-in-vielserne er blevet set på med skepsis og flere gange er hun blevet konfronteret med, at konceptet udvander vielsesritualet, men når først hun forklarer, hvordan de foregår i praksis, så forstummer kritikken ofte.

- Det handler ikke om, hvilket ritual, der er bedst, for de kan ikke sammenlignes. Vi har i Vor Frue et slogan, der hedder 'til tiden'. Og det er jo det, som det her handler om. At kirken er tilgængelig og tilbyder noget, som giver mening, i den tid vi er i. Det handler ikke om, at slå af på budskabet, og det er heller ikke det, som folk efterspørger. Der må gerne være fadervor og børn og velsignelse, siger hun.

De næste datoer

Vor Frue fortsætter konceptet med drop-in-bryllupper efter sommerferien og det er muligt, at blive viet på følgende datoer.

- 27. august

- 24. september

Det eneste man skal medbringe er en prøvelsesattest og to vidner.

Det eneste man skal medbringe er en prøvelsesattest og to vidner.

