Chok: Kommune skal spare 49 mio. mere, end den allerede er i gang med

AALBORG:Selvom Aalborg Kommune i forvejen står til at bløde adskillige hundrede millioner kroner i form af besparelser på stort set alt, ser situationen nu ud til at blive endnu værre.

Et udbud af den flextrafik, der blandt andet kører børn med særlige behov i skole og handicappede til væresteder, dagtilbud og lignende, er nemlig endt med et prishop på 51 procent - eller hele 49 mio. kroner.

Og det er penge forvaltningerne skal ud at finde oveni i de allerede bebudede besparelser på 250 mio. kroner, forklarer job- og velfærdsrådmand Nuuradiin Hussein (S):

- Det kan ikke undgå at få meget alvorlige konsekvenser i - både i form af serviceforringelser og tilbud, der må indskrænkes eller lukke, siger han.

Hussein er temmelig chokeret over resultatet af en udbudsrunden. Blandt andet fordi job- og velfærdsforvaltningen i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes.

- For vores vedkommende drejer det sig om 17 mio. ekstra, vi skal ud at finde oven i de 67 mio. kroner, vi allerede er blevet bedt om at spare. Og det synes jeg virkelig, borgerne skal vide, for det kan ikke undgå at få meget, meget alvorlige konsekvenser, siger han.

Udover job- og velværdsforvaltningen kommer den voldsomme prisstigning også til at ramme senior og omsorgsforvaltningen, der skal finde 10 mio. mere, samt børne- og ungeforvaltningen, der skal spare 15 mio. kroner mere, end de 160 mio. kroner, mange allerede er meget bekymrede for, hvordan man skal nå i mål med uden at lukke skoler og lignende.

