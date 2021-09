Budgetforlig i Aalborg: Se hvad det betyder for borgerne

Budgetaftalen i Aalborg Kommuner omfatter også dette:

- Der er i budgetforliget afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til mennesker med handicap. For at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på handicapområdet afsættes der 0,7 mio. kr. årligt til at afprøve nye tiltag og indsatser.

Budgetforligspartierne afsætter 2 mio. kr. til en ny klimaalliance. Det er for at understøtte den ambitiøse, grønne omstilling i Aalborg Kommune og landsdelen generelt. Klimaalliancen er en videreudvikling af Netværk for Bæredygtig Erhverv-udvikling. Det bliver et åbent nordjysk netværk, hvor alle kommuner, virksomheder og foreninger har mulighed for at deltage.

Aalborg Kommune indleder et billetsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab ved idræts- og kulturarrangementer i Gigantium og på Aalborg Portland Park. Samarbejdet gør det gratis at benytte kollektiv trafik til og fra idræts- og kulturarrangementer og skal også hjælpe på trængsels- og parkeringsudfordringer ved store begivenheder. Det vil være et forsøg, der lø-ber frem til 2023.

Kultur skal ud til alle, og der afsættes derfor 1. mio. kr. til unge talenter, der skal ud og optræde på plejehjem, aktivitetscentre og væresteder.

Gode og moderne faciliteter er afgørende for aktive borgere, og derfor vil der nu blive etableret kunstgræsbaner i St. Restrup og Hals, en ridehal i Nibe og tilbygning til Båndbyhallen i Storvorde.

I budgettet er der afsat ekstra penge til at udvikle og renovere forsamlings-huse samt enkeltprojekter i flere oplandsbyer. Der er også afsat 1. mio. kr. årligt til øget renhold i oplandsbyer og landdistrikter.

Forligspartierne er indstillet på at støtte etableringen af et togstop nord for Lindholm. Der udarbejdes en sindetskrivelse om, at kommunen vil afsætte 15 mio. kr. til formålet.

Kilde: Aalborg Kommune