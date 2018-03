Bule i vejen koster firma en million kroner

SVENSTRUP: En dom i Vestre Landsret betyder, at virksomheden Hamworthy Svanehøj, Fabriksparken i Svenstrup, skal betale 818.000 kroner i erstatning til en medarbejder samt sagsomkostninger på 223.000 kroner fra både byret og landsretten.

Sagen går tilbage til 2007, hvor en medarbejder tidligt om morgenen anvendte en truck med anhænger til at transportere metalrør mellem virksomheden og et fjernlager på en nabogrund nogle få hundrede meter væk.

Det var kendt blandt de ansatte på virksomheden, at der et sted på vejen var en fordybning over cirka 30 centimeter og 3,5 centimeter dyb, men denne morgen kørte medarbejderen alligevel i hullet. Da trucken ikke var affjedret, blev han udsat for nogle voldsomme rystelser, som siden gav kronisk hovedpine, og ad flere omgange har Arbejdsskadestyrelsen anerkendt mandens sygdom som en arbejdsskade.

Det var Dansk Metal, som rejste sagen på vegne af den tilskadekomne medarbejder. Hamworthy Svanehøj mente på deres side, at ansvaret - eller en del af ansvaret - lå hos Aalborg Kommune på grund af dårlig vedligeholdelse af vejen.

I både byret og landsret blev det dog slået fast, at der ikke er tale om et hul, men nærmest nedpresset asfalt, som ikke kræver reparation af vejen. Lastbiler og personbiler ville ved kørsel på vejen nærmest ikke registrere det omtalte hul. Kommunen blev således frikendt ved begge retsinstanser.

I dommen fra Vestre Landsret vurderes det, at virksomheden bærer et ansvar for erstatning ved at anvende en truck til transport til og fra fjernlageret. Der er helt specifikke krav til, hvordan underlaget skal være, når der køres med en truck uden affjedring, og her anvendte man trucken til kørsel på offentlig vej. Virksomheden burde således have overvejet, om en truck var det rette transportmiddel til kørsel mellem virksomhed og fjernlager.

Sagsomkostningerne på næsten en kvart million kroner er løbet op, da der ud over advokatbistand også har medvirket eksperter og skønsmænd i flere undersøgelser for at få belyst sagen.