Buspassager langede øretæver ud til chaufføren: Nu tilbringer han julen bag tremmer

AALBORG:En 28-årig mandlig buspassager reagerede voldsomt, da han mandag morgen blev vækket af en buschauffør.

Den 28-årige mand var taget med bussen fra København til Aalborg. Turen er lang, og undervejs faldt manden i søvn.

Da bussen nåede endestationen i Aalborg omkring klokken 07.20, ville buschaufføren vække den sovende 28-årige, men den venlige gestus fik et ret uvenligt modsvar. Den 28-årige mand stak nemlig buschaufføren flere slag i ansigtet, fortæller vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

For den ugerning blev manden mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør. Her blev manden varetægtsfængslet i to uger, frem til 6. januar. Så med andre ord kan han nu se frem til at tilbringe både jul og nytår bag tremmer.