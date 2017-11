Busrazzia: Ti sendt til syn - en fik klippet pladerne

AALBORG: Ti busser blev sendt til syn og en fik klippet pladerne, da Tungvognscenter Nord torsdag stod for en busrazzia ved Lundeborgvej i Aalborg Øst. I alt 32 busser blev tjekket i løbet af dagen.

- Det ser meget bedre ud denne gang, end de foregående gange, opsummerer politiassistent Peter Lindholt.

Sidst der var busrazzia på Lundeborgvej, hvor busselskaberne Keolis og Arriva kører fra, var i midten af januar i år. Her blev 13 busser kaldt til syn over to dage, ligesom en enkelt bus fik klippet pladerne.

- Sidste gang var der bremsefejl på mere end halvdelen af busserne. Det var der trods alt ikke denne her gang, siger Peter Lindholt.

Problemer med bremser og nøddøre

Torsdagens razzia slap dog ikke helt for bremseproblemer.

- En bybus bremsede slet ikke på højre forhjul på grund af en sprunget trykluftslange. Så den fik klippet nummerpladerne, ligesom en domsstol skal tage stilling til, om chaufføren skal have en betinget frakendelse af kørekortet, siger Peter Lindholt.

Derudover blev ti busser sendt til syn, fordi der var problemer med enten bremser eller nøddøre, der ikke kunne åbnes.

- Udover det har vi haft en del sager, der omhandler ikke godkendte ildslukkere og klistermærker på nødåbningsvinduer, forklarer Peter Lindholt.

Han vurderer, at omkring 15 busser havde klistermærker - der som regel er reklamer - henover nødåbningsvinduerne.

Kan stadig blive bedre

Så selvom dagens razzia viser, at der tilsyneladende er blevet strammet op, kan det blive endnu bedre, ifølge Peter Lindholt.

- Det er bedre end sidst, men det er stadigvæk et problem med åbning af nøddøre. Og når jeg kigger på min liste, er der ikke mange, der ikke har fået en anmærkning.

De fleste anmærkninger gik på ildslukkere, der var blevet for gamle, eller klistermærker over nødåbningsvinduerne.

- Selvom det ikke nødvendigvis har noget at gøre med, hvordan busserne kører, så skal det stadig være i orden, siger han.