Busser fyldt med alvorlige fejl: 12 ud af 21 sendt direkte til syn

AALBORG: 12 ud af 21 busser har kørt rundt med så alvorlige fejl, at de nu er taget ud af drift og kaldt direkte til syn.

Det er indtil videre status på en kontrol af bussernes sikkerhed, som Nordjyllands Politi i øjeblikket er i gang med på busstationen i Aalborg.

- Det er alt, alt for mange fejl, og når man sender en bus til syn, så er det, fordi fejlene er så alvorlige, at de udgør en fare for sikkerheden, siger politiassistent Peter Lindholdt, Nordjyllands Politi.

Og det er en række forskellige fejl, der nu har sendt over halvdelen af de kontrollerede busser til om syn.

To af busserne bremsede skævt og fem havde fejl på ABS-bremsesystemet. Derudover blev der konstateret fejl som fejl på nøddøre og vinduer, defekte lygter, løse ryglæn og en enkelt bus forurenede så meget, at politiet pillede miljømærket af den på stedet, fortæller Peter Lindholdt.

Politiaktionen begyndte klokken 5 og fortsætter til middag.

De kontrollerede busser er en blanding af bybusser og rutebiler.

- For kunden er det kaotisk i dag

Presseansvarlig hos Nordjyllands Trafikselskab Mette Henriksen oplyser, at dagens buskontrol har medført "en masse forsinkelser som forventeligt". Selskabet forsøger at orientere kunderne via sin hjemmeside, nordjyllandstrafikselskab.dk.

- Problemet er, at vi ikke hvem de tager ind og hvornår. Så vi kan ikke lave driftsmeldingerne, før gps'er i busserne viser os, at de er forsinkede. Så for kunden er det kaotisk i dag, hvad angår de busser, der løber på Aalborg Busterminal. Men tungvognskontrollen skal jo gøre sit arbejde, siger Mette Henriksen.

Hendes umiddelbare reaktion på antallet af busser, der blev sendt til syn, var med forbehold, fordi hun ikke kendte det endelige antal tirsdag formiddag.

- Men selvfølgelig er vi lige så interesserede i, at det materiel, vi har ude at rulle på vejene, er sikkert og forsvarligt. Så det tager vi selvfølgelig en snak med vognmændene om efterfølgende, når vi har et overblik over, hvad busserne er sendt til syn på, siger Mette Henriksen.

