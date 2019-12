Buster Juul forlænger med Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:26-årige Buster Juul, der kom til Aalborg Håndbold i 2013, har nu forlænget sit samarbejde med klubben frem til sommeren 2021.

Det fremgår af en pressemeddelelse fredag.

Buster Juul er en af de nuværende spillere, der har haft flest kampe for klubben med knap 250 i alt. Også selvom en knæskade holdt ham ude i en stor del af sidste sæson.

- Det glæder mig virkelig at se Buster tilbage på banen, og han har siden sit comeback leveret gode præstationer. Han har efterhånden været i Aalborg Håndbold en del år, og han har klubbens DNA helt inde under huden og er derfor en vigtig spiller for os – ikke blot på banen men også i omklædningsrummet, siger direktør Jan Larsen.