Butiksdetektiv i slagsmål med parfumetyve

AALBORG:Nordjyllands Politi måtte mandag sidst på eftermiddagen sende to patruljer til stormagasinet Salling i Aalborg, hvor to yngre herboende udlændinge - en mand og en kvinde - havde forsynet sig lige rigeligt fra hylderne i parfumeafdelingen uden en plan for at betale for varerne.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

De to tyve, der begge er midt 20'erne og med adresse i Odense, gik ifølge vagtchefen helt amok, da de blev konfronteret af en butiksdetektiv.

- Han slog kløerne i dem, og det endte i håndgemæng, hvor han faktisk måtte lægge sig på dem ude på gaden. Vi var hurtigt fremme og fik anholdt dem begge. Godt arbejde af butiksdetektiven, roser Thomas Ottesen.

De to butikstyve, som begge er kendt af politiet, sidder fortsat anholdt på politigården i Aalborg, hvorfra de ifølge vagtchefen ventes løsladt senere mandag aften med en sigtelse for butikstyveri.