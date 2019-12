Butikstyv brugte peberspray mod vagt i Elgiganten

Peberspray skal købes hos en forhandler med tilladelse til at sælge peberspray, og man må kun have sprayen stående hjemme hos sig selv.

Peberspray må kun bruges til selvforsvar, hvis du eller en anden person bliver angrebet. Hvis du bruger pebersprayen i andre tilfælde, kan du blive straffet for vold.

Betingelserne for lovligt nødværge skal være opfyldt, for at du lovligt må bruge peberspray. Det betyder, at brugen af peberspray i den konkrete situation skal være nødvendig for at afværge et angreb på dig eller en anden person. Du må derfor ikke bruge peberspray som straf eller hævn mod f.eks. en indbrudstyv.

Kilde: Politi.dk