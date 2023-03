Butikstyv med gigantpromille - helt skørt, siger overlæge

AALBORG: En læge fra Aalborg Universitetshospital fik sig noget af et chok mandag formiddag.

Forinden havde lægen taget en blodprøve på en mand, der kort før var blevet anholdt af Nordjyllands Politi og derfor skulle have testet, om han var påvirket.

Resultatet af blodprøven viste nemlig, at manden i den grad var påvirket af alkohol – hans promille lå nemlig på 5,0.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.



Grunden til anholdelsen var, at manden ikke ville samarbejde med en vagt i et supermarked i Danmarksgade i Aalborg.

Vagten havde opdaget ham i at stjæle fra butikken, og ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at manden havde været på tyvetogt i butikken flere dage i træk.

- Det er helt skørt med så høj en promille. Hvis der havde været tale om en test med alkometre, kunne der være tale om en vis unøjagtighed, når vi når op i promiller i den høje ende. Men blodprøver er normalt meget præcise. Og 5,0 er jo helt sindssygt, lyder det fra Peter Holland-Fischer, der er overlæge på afdelingen for leversygdomme på Aalborg Universitetshospital.

Ifølge overlægen svarer en sådan promille til, at en mand med en vægt på omkring 75 kilo har drukket to flasker ren spiritus på under et par timer.

- Det betyder, at vi har med en "rutineret" person at gøre. Det kræver langvarig tilvænning for overhovedet at kunne overleve en promille i den størrelse. Vedkommende må være alkoholiker. Hvis man ikke drikker alkohol dagligt, så er en promille på over tre livsfarlig, fastslår Peter Holland-Fischer.

Overlægen fastslår - med et glimt i øjet - at det kræver en indsats at nå op i en sådan promille.

- Vi andre er jo i godt humør til festen ved en promille på en til 1,5. Vi snøvler og kan ikke føre en fornuftig samtale, og når promillen op i nærheden af tre, vil vi være bevidstløse, lyder det fra Peter Holland-Fischer.

Den erfarne overlæge har dog behandlet patienter med højere promiller.

- Den største promille hos en patient, jeg har haft med at gøre, var på 8,1. Manden havde indtaget tre hele flasker spiritus i selvmordsøjemed. Men han overlevede. Og vi undersøgte dengang, om det var verdens højeste promille. Der har i udlandet været tale om endnu højere promiller, hvor folk også har overlevet, fortæller Peter Holland-Fischer.

Overlægen understreger, at det altså ikke er ufarligt at have så høje promiller.

- Når vi når op i de mængder, vi taler om her, så slider det på kroppen og vil hurtigt give skader i lever, muskler, hjerne og hjerte. Det er meget individuelt. Nogle er mere holdbare end andre og kan klare det i flere måneder, men det slutter på et tidspunkt, lyder det advarende fra overlægen.