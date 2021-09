Butikstyv afslørede selv hashlager - og chipsposen gemte på kontanter

AALBORG:Der ventede en lille overraskelse, da Nordjyllands Politi torsdag aften rykkede ud for at anholde en butikstyv, som var blevet tilbageholdt af en butiksvagt i et supermarked i Aalborg.

Da politiet ville visitere butikstyvens taske, fortalte den sigtede selv, at han havde hash i den. Betjentene fandt i alt 749,71 gram hash og desuden seks mobiltelefoner, en bærbar computer og en helt uskyldigt udseende pakke chips.

Chips-pakken viste sig dog at have et hemmeligt rum med et større kontantbeløb.

Politiet ser mængden af hash, antallet af telefoner og kontanterne som et tydeligt tegn på salg af narkotika.

Derfor bliver manden udover butikstyveri også sigtet for narko-handel.