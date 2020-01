Butikstyveri løb af sporet: To sigtet for røveri

AALBORG:To mænd endte med at blive sigtet for røveri, da de torsdag eftermiddag havde fået lusket et par flasker spiritus ind under jakken og gået fra Fakta i Vejgaard uden at betale for dem. Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Udenfor butikken blev de nemlig konfronteret af butikkens bestyrer, der foreholdt dem det faktum, at de havde stjålet spiritussen, og den ene af de to - en 37-årig mand - slog ud efter bestyreren og ramte ham. Og i det øjeblik skiftede forholdet karakter fra butikstyveri til røveri.

Den anden af de to - en 41-årig mand - stak af fra stedet, men han blev hurtigt fanget. Den 37-årige blev overmandet og anholdt på stedet af politiet.

De to er altså blevet sigtet for røveri, men blev dog begge løsladt efter endt afhøring.