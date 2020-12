Buttet mand med kampsportsvåben skabte nervøsitet i butik

AALBORG:En buttet mand i 40 års-alderen skabte søndag aften ved 20.30 tiden uro i butikken ved tankstationen Shell/7-Eleven på Østerbro i Aalborg, da han gik rundt blandt kunder og personale og optrådte truende med noget, der minder om en nunchaku i hænderne.

En nunchaku er et slagvåben, der er kendt fra kampsporten karate.

- Man troede, det var optræk til et røveri. Han optrådte truende, henvendte sig til folk og var måske også beruset, men han forsvandt derfra, og vi har ikke kunnet finde ham. Der er heller ikke umiddelbart noget kriminelt ved det, han har gjort - det har bare skabt en del bekymring, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Vidner mente at have set manden løbe ind i en opgang i Estlandsgade, men ifølge vagtchefen er det ikke lykkedes politi at finde manden, der bar mundbind og beskrives som ca. 40 år, østeuropæisk af udseende, buttet, med sort mundbind og en sort jakke med gul stribe på det ene ærme.

Og så talte han engelsk.

- Vi har ledt efter ham, for hvis det var en nuchaku, han havde, så er det en overtrædelse af våbenloven. Men folk behøver ikke være nervøse over det, vurderer vagtchefen.