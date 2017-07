Byggeplads-tyve overrasket af vægter - anholdt i nødspor

AALBORG: Fem rumænske mænd blev natten til torsdag anholdt i forbindelse med et tyveri fra en byggeplads på Godsbanen i Aalborg lige over for politistationen.

En mand blev anholdt på gerningsstedet, men de fire andre blev hentet af politiet i nødsporet på motorvejen, oplyser vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

Omkring klokken 01.40 overraskede en vægter de fem mand på byggepladsen, men de gik rundt med en trillebør. Mændene havde skåret låsen til containere over med en vinkelsliber, og var i fuld gang med at tømme containerne for indhold, da vægteren forstyrrede deres forehavende, fortæller vagtchefen.

Det lykkedes vægteren at tilbageholde den ene tyv, men de fire andre stak af fra stedet.

Anholdt i nødspor

De var dog ikke på fri fod ret længe for omkring klokken 03, fik politiet en melding om, at fire mænd gik i nødsporet på motorvejen i sydgående retning.

Politiet kørte ud på motorvejen og fandt de fire mænd, der viste sig at passe på de fire rumænere, som man manglede i forbindelse med tyveriet fra byggepladsen.

Alle fem mænd, der er i alderen 19 til 30 år, sidder lige nu til afhøring og er sigtet for tyveri. Det er endnu uvist, om mændene bliver fremstilet i grundlovsforhør.