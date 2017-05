Byggeri i Gl. Hasseris beskåret

GL. HASSERIS: Kritik fra borgere og beboerforeninger i området fører til, at der bliver skåret af etagehøjden på det kommende byggeri i Byengen i Gl. Hasseris.

I forslaget til en lokalplan er der ellers lagt op til, at tre længer med i alt 24 rækkehuse måtte opføres i to fulde etager og med flade tage på den store hjørnegrund, hvor den nordlige del af Bygaden møder Skelagervej i den sydlige udkant af Gl. Hasseris.

I stedet for to etager bliver der i det reviderede forslag kun mulighed for halvanden etage, dog med en såkaldt trempel med en højde på en meter.

Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) giver udtryk for, at denne løsning kan ses som et kompromis mellem ønsket om to fulde etager og modstanden mod samme.

- Med en trempel udnytter man tagetagen næsten helt ud i skunken så at sige, og dermed får man en bedre udnyttelse af tagetagen. Arkitektonisk giver det også nogle fine muligheder, siger Hans Henrik Henriksen, der samtidig fastslår, at husene, der bygges, får sadeltage.

Ønske om halvandet plan

Fælles for indsigelserne under høringsfasen var et ønske om, at byggeriet blev opført i halvandet plan og med sadeltag i lighed med den øvrige bebyggelse i Gl. Hasseris bortset fra tre udskældte såkaldte skrænthuse, der er under opførelse centralt i Gl. Hasseris.

En af indsigelserne kom fra Hasseris Grundejerforening, hvis formand, Jan Ipland, i NORDJYSKE kritiserede by- og landskabsforvaltningen for at bryde med den hidtidige byggestil i landsbyen, hvor der bortset fra nævnte skrænthuse udelukkende er givet tilladelse til byggeri i halvandet plan.

"Det planlagte byggeri er uden sammenhæng med Bygadens landsbystruktur", sagde Jan Ipland 26. marts.

Gammelt og moderne

Allerede på dét tidspunkt varslede by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) ændringer i projektet, idet han lod forstå, at der foregik en dialog mellem bygherren på projektet og by- og landskabsforvaltningen.

Med de gennemførte ændringer er der ifølge Hans Henrik Henriksen enighed i by- og landskabsudvalget om, at der er tale om et bedre projekt end det først foreslåede.

I den forbindelse henviser han til, at der er at gøre med et område, der forbinder det gamle landsbymiljø og den moderne bebyggelse i Hasseris Enge, og at nybyggeriet derfor skal have fællestræk med begge steder.

- Lokalplanen åbner mulighed for moderne arkitektur, men samtidig bliver der sadeltage med røde tegl, som findes i både Gl. Hasseris og i Hasseris Enge, siger han.

Godkendelsen af lokalplanen indebærer samtidig, at den tilladte bebyggelsesprocent øges, idet bebyggelsesgraden hæves fra de gældende 25 procent til 30 procent, hvorved der kan bygges nævnte 24 rækkehuse. Førhen var der mulighed for byggeri af seks fritliggende boliger.