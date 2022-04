Byggeri til 385 mio. kr. får noget på toppen, du skal kunne se fra vandsiden og Aalborg

NØRRESUNDBY: Det skal ifølge kommunen ikke bare være et arkitektonisk vartegn, men også et nybyggeri til 385 mio.kr., der både skal kunne ses fra vandsiden og Aalborg.

Lokalplanforslaget for det nye Børne- og Ungeunivers på Stigsborg-grunden i Nørresundby er ude i offentlig høring. Bygningen kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, men den får også et element på toppen, der skal tiltrække opmærksomhed.

Visualisering set fra nord-vest, hvor Syrestien krydser Stigsborg Bygade - ses i forgrunden. 'Skolepladsen' med hovedindgang ses til venstre. Illustration: Aalborg Kommune

Lokalplanen stiller nemlig "krav om, at toppen om aftenen skal lyse som et prisme, der kan ses fra vandet og fra Aalborg. Elementet kan give associationer til et fyrtårn, der understreger det maritime og et arkitektonisk vartegn for bydelen".

- Det var noget, som oprindeligt lå i det vinderforslag, som Kjaer & Richter havde lavet. Det var deres ide, og det er jo en havnefront, et havnekvarter og maritimt, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Der er dog sket ændringer undervejs.

- Alting bliver dyrere i den her tid, og det bliver sådan et projekt også. Den øverste top bliver højest sandsynlig ikke af glas. Men det er stadig planen at lave en form for belysning. Men det bliver nok ikke glasprismet, siger rådmanden.

Børne- og Ungeuniverset ventes at stå klar primo 2025. Illustration: Aalborg Kommune

Han understreger, at den oprindelige tanke om, at bygningen skal lyse som et fyrtårn bevares, men at forvaltningen arbejder med den eksakte udformning i øjeblikket. I lokalplanforslaget, der blev sendt ud i høring på det seneste møde i by og landskabsudvalget, står der, at "størrelsen og udformningen af den lysende prisme er uafklaret".

I alt er byggefeltets grundareal på 6.200 kvadratmeter plus udearealer, og i alt er der et bruttoetageareal på op til 16.000 kvadratmeter plus kælder. Lokalplanen giver mulighed for at bygge 30 meter højt. Bygningen bliver således den højeste i nærområdet.

Børne- og Ungeuniversets udearealer kommer til at ligge i relation til Stigsparken, der er under etablering.

- Det eneste der umiddelbart kan blive et problem for os er at nå at blive færdige med parken og få gjort det robust nok, for det skal gerne gro til med et ordentligt græstæppe, og det kommer nok til at knibe, siger Jan Nymark Thaysen.

Bygningen kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn. Illustration: Aalborg Kommune

Der er flade tage, og dermed tænkes der i lokalplanen i tagterrasser, ovenlys, grønne tage og solenergianlæg. men sidstnævnte installation er en udfordring.

- Vi er lidt udfordret af forskellig lovgivning. Hvis vi som kommune skal sætte solceller op, så skal vi stifte et selvstændigt selskab, der skal stå for driften af de der solceller.

De nederste etager med daginstitution, køkkener, multisal og idrætshal beklædes med tegl. I det konkrete projekt anvendes genbrugstegl på en del af bygningen. Indskoling, mellemtrin og udskoling beklædes med paneler i aluminium i varme røde eller brune farvenuancer. Også her anvendes i det konkrete projekt genbrugsaluminium med lang holdbarhed. Og netop genbrug ventes at vinde mere og mere indpas.

Placeringen på grunden af Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg. Illustration: Aalborg Kommune

- Det der har været udfordringen før hen er, at materialeprisen for noget nyt har været for billig i forhold til genbrug. Men nu må man sige, at den nuværende prisudvikling understøtter bæredygtigheden og genbruget, for nu bliver der mere økonomi i at genbruge, siger Jan Nymark Thaysen.

Det kommer der mere af i fremtiden, mener rådmanden

-Det er absolut et fokus. Det er ikke noget vi som sådan har lavet retningslinjer for endnu, men det er noget som vi taler om.

Fem etager

Bygningen på fem etager kommer også til at rumme mere mere end Børne- og Ungeuniverset nemlig idrætsfaciliteter og bydelshus i ét.

- Det er et bydelshus, det er ikke kun en skole. Det er derfor, at den er designet som den er. Det er en intelligent bygning, som ikke bare lukkes ned og står ubrugt hen efter klokken 16. Det vil jo være en dårlig udnyttelse, siger Jan Nymark Thaysen.

Han fortsætter.

- Det er derfor, at der er flere muligheder for at tilgå bygningen alt efter, hvilken funktion man skal ind til. Det har været et gennemgående greb i konstruktionen af den.

Basen

Basen i bygningen er bydelshuset med fællestorv, musik, folkekøkken og idrætshal samt daginstitution. Den øvrige del af bygningen vokser til fem etager mod Stigsborg Bygade og "Skolepladsen'" for mod syd og øst at nedtrappes til én etage i overgangen til udearealet og Stigsparken.

Indskolingen er placeret på det hævede dæk på niveau 1 og 2 med udsyn mod Limfjorden og Stigsparken. Mellemtrinnet og de yngste udskolingselever er placeret på niveau 3 og 4 med udsigt til "Skolepladsen", Stigsborg Bygade og Limfjorden, mens de ældste elever i udskolingen råder over hele tagetagen på niveau 5. Øverst placeres en teknikbygning, så hele bebyggelsen bliver "seks etager".

I begyndelsen af 2025 ventes børne- og ungeuniverset på Stigsborg Havnefront at blive taget i brug. Den nuværende Skansevejens Skole flytter til Stigsborg og elevgrundlag suppleres via udbygningen af Stigsborg med 7-8.000 beboere.

Vinderteamet bag byggeriet af skolen består foruden A. Enggaard af Kjaer & Richter, Arkplan, Afry, Ekolab og Rosan Bosch.