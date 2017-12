Byråd vil have ungdomsboliger på hotel

AALBORG: 62 ungdomsboliger på en særdeles central beliggenhed er, hvad der venter de studerende, når det tidligere Park Hotel skal omdannes til ungdomsboliger.

I går stak budgetforligspartierne hovederne sammen og pegede på, at hotellet, der indtil udgangen af 2017 er gennemgangsboliger for flygtninge, på sigt skal bruges til ungdomsboliger, hvis alt falder på plads.

- Vi indstiller, at der bliver givet en kvote til ungdomsboliger på Park Hotel, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Kvoten skal gives allerede fra næste år, men der er stadig ting, der skal afklares i forhold til ejerne.

- Der udestår stadigvæk en endelig forhandling med ejerne af Park Hotel i forhold til, at der ligger en fireårig uopsigelig lejekontrakt på det dernede. Vi skal have det endelig på plads med dem, for vi skal jo ikke betale fuld husleje i fire år, hvis vi også giver en ungdomsboligkvote, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Stadig mangel på ungdomsboliger

Han peger på, at der stadig er mangel på ungdomsboliger i Aalborg.

- Vi har jo stadigvæk en meget lang venteliste ud til AKU, og Aalborg er som uddannelsesby mere populær end nogensinde, så på den måde er det ikke noget problem at leje den ud, siger borgmesteren, der mener, at beliggenheden lige ved banegården og centrum er perfekt.

Det bliver Viva Bolig, der kommer til at stå for etableringen af ungdomsboliger, og derfor vil boligselskabet købe Park Hotel af de nuværende ejere.

- De køber ejendommen, og så har vi så det her mellemværende i forhold til huslejen, og det skal så falde på plads det hele. Men jeg forventer, at det falder på plads, så vi ikke kommer til at betale mere end den husleje, som vi skulle afholde for de fire år samlet.

Sag i byrådet

Huslejen for de fire år er ifølge borgmesteren 12 mio. kr.

Sagsgangen bliver sådan fremadrettet, at budgetforligspartierne i går har sagt ja til at give en kvote til ungdomsboliger og altså udbetale et grundkapitaltilskud til ungdomsboliger.

Senere skal sagen på by- og landskabsudvalget og derefter i byrådet.