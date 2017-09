Byrådsflertal sagde ja til omstridt lokalplan

AALBORG: Et byrådsflertal sagde mandag ja til en omstridt lokalplan, der åbner op for yderligere 1000 boliger i Sofiendal Enge.

En gruppe borgere forsøgte med et stort banner med teksten "Nej tak til endnu mere trafik", foran indgangen til byrådssalen at påvirke byrådspolitikerne inden mødet. Men kun SF og Enhedslisten stemte imod planen. Borgerne i området er specielt bekymrede for den forøgede trafik i området på et vejnet, der i forvejen er belastet, hvilket har resulteret i 61 indsigelser og en underskiftsindsamling på 468 underskrifter.

By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) lagde ud med at betegne lokalplanen som visionær. Han erkendte dog også, at der er trafikale udfordringer i området, og at Letvadvej er meget trafikalt belastet. Politikernes løsning er bl.a. etablering af lyskryds ved Letvadvej, Sandtuevej og Sofiendalsvej.

V bakkede også op om lokalplanen men erkendte også, at der er "massive udfordringer" i forhold til trafik.

- Vi føler, at vi så vidt det kan lade sig gøre på det her stadie, har håndteret de udfordringer, der ligger, sagde John G. Nielsen (V)

Jens Toft-Nielsen (SF) var dog ikke enig.

- Der er lidt rigeligt med ting, der ikke hænger sammen, sagde Jens Toft-Nielsen.