Calum A/S accepterer dom i Stigsborg-sagen

NØRRESUNDBY:Dommen, hvor byretten i Aalborg mandag frikendte Aalborg kommune i sagen om det håndskrevne notat, der lover et ejendomsselskab at en centralt beliggende havnegrund ikke må bebygges, står ved magt.

Det står klart, efter at kommunens modpart Calum A/S har besluttet ikke at anke dommen.

Om dommen i Stigsborg sagen skriver direktør Jakob Axel Nielsen i en pressemeddelelse.

Det omstridte stykke papir, der dannede grundlag for den langvarige retssag og et antal millioner kroner i advokatudgifter.

- Da vi for et par år siden indbragte sagen for domstolene, skete det i gensidig respekt med Aalborg Kommune for at få en uvildig afgørelse på vores forskellige opfattelser af ”aftalen” om, at kommunens areal ikke kunne bebygges.

Vi har tillid til det danske retssystem, og sagen er blevet meget grundigt behandlet i byretten.

Den afgørelse, der foreligger nu, er vi derfor indstillet på fuldt ud at respektere, uagtet udfaldet ikke er, som vi havde forventet.

Vi har derfor besluttet ikke at anke dommen, men i stedet se fremad og i øvrigt fortsætte vores gode relationer til Aalborg Kommune, skriver Jakob Axel Nielsen.

Under retsforhandlingerne oplyste Calum A/S, at selskabets areal på Stigsborg Havnefront ville miste 50 millioner kroner i værdi, hvis kommunen fik adgang til at lade arealet foran bebygge.